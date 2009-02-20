Навчання міліції у Криму не мають прив’язки до конкретної території

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заперечує, що сьогоднішні тактико-спеціальні навчання міліції у Криму, пов’язані з відпрацюванням дій під час масових заворушень, мають прив’язку до будь-якої конкретної території.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на початку навчань, які відбувалися на одному з полігонів під Сімферополем.

«Сьогоднішні навчання не мають жодної прив’язки до території Криму або іншої області України, груп населення, громадсько-політичних рухів», - сказав міністр.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що йдеться про прив’язку до конкретних ситуацій, які можуть виникнути у вигляді масових заворушень під час акцій протесту.

Міністр повідомив, що сьогодні до початку навчань була проведена нарада з керівниками МВС, регіональних підрозділів міліції, і на нараді було відзначено несучасність дій спецпідрозділів, які в останній час спостерігаються.

Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що аналогічні навчання відбуваються кожні один-два роки.

Водночас, відповідаючи на одне з уточнюючих питань, яке стосувалося сьогоднішньої ситуації в Україні, він сказав: «Так, безумовно, ми враховуємо, що в країні особлива ситуація економічного плану. Ми розуміємо, що мільйони людей залишились без роботи, деякі з них стають на шлях злочинний, деякі – на шлях захисту своїх прав через висловлення протесту, в тому числі можливі й агресивні дії таких демонстрантів».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що головним завданням міліції є забезпечення мирного права та безпеки громадян під час проведення масових акцій.