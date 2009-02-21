850 нових робочих місць створено з початку року в Севастополі

У Севастополі з початку року створено 848 нових робочих місць, ліквідовано на 60 місць більше.

Про це повідомив начальник Севастопольського міського центру зайнятості Олександр КЛИМОВ учора на засіданні антикризової групи з мінімізації негативних наслідків економічної кризи в місті Севастополі, що пройшло в міській державній адміністрації під головуванням її керівника Сергія КУНІЦИНА.

За словами О.КЛИМОВА, прикметним є вже сам факт, що баланс робочих місць в умовах фінансової й економічної кризи приблизно тримається.

О.КЛИМОВ уточнив, що цього року створено вдвічі менше робочих місць, ніж за той самий період минулого, водночас він висловив сподівання, що ближче до весни відбудеться «пожвавлення життєдіяльності в місті».

За його словами, на сьогодні на обліку в міському центрі зайнятості стоять 2430 осіб, з них 2300 безробітних. «З початку року ринок збільшився на 300 осіб», - відзначив О.КЛИМОВ. На його думку, «в принципі, це достатньо м`яка ситуація, бо, оцінюючи, що мають наші сусіди і трохи далі, там процеси, звичайно, значно складніше проходять».

За інформацією О.КЛИМОВА, з початку року було подано на звільнення 1632 осіб, і за цей період 340 осіб було звільнено, 90 з них стали на облік. Частка скорочених на сьогодні на ринку праці становить 6,8%.

«Різко знизилась кількість тих громадян, які були звільнені за статтею 36 пункт 1 (за угодою сторін). Здебільшого зараз (35%) це ті, хто звільняються за власним бажанням», - повідомив він.

За інформацією керівника центру зайнятості, значна частина поданих на звільнення кандидатур - вільнонаймані, які працюють у військових частинах Чорноморського флоту РФ і Військово-Морських сил України. При цьому він відзначив, що якщо з українського флоту традиційно подають списки на звільнення працівників у зв`язку з реорганізацією, і це декілька десятків осіб, «то, що стосується ЧФ РФ – з порядку 500 чоловік, поданих нам у списках, чекаємо, що осіб із 400 прийдуть до нас».

Як вважає О.КЛИМОВ, «розслаблятися не можна, бо за даними Держуправління статистики, станом на грудень по нашому місту близько 7 тисяч людей перебували в прихованому безробітті, і це становить 9% загальної кількості зайнятого населення міста».