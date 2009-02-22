Курс до долара збережеться на рівні 8 гривень, обіцяє Порошенко

В Україні курс гривні до долара збережеться на рівні 8 гривень за один долар.

Про це заявив голова наглядової ради Національного банку Петро ПОРОШЕНКО в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

“Ми спостерігаємо різке зростання курсу долара в обмінних пунктах лише на вихідні, коли Нацбанк фактично не працює на міжбанківському валютному ринку”, - зауважив він.

“П`ятничні котування становили близько 8 гривень, і ніяких загрозливих тенденцій не складалось”, - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Відповідаючи на запитання, чи буде курс на рівні 7,5 гривень за долар в понеділок, він зазначив, що такого курсу “не буде і не було”.

“На сьогоднішній день курс 7,5 невиправданий. Насправді у всій східній Європі, в Росії, в Польщі, в Угорщині, в Туреччині, відбулася девальвація національних валют”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.

“Цей процес був абсолютно закономірний. А все пов’язано з тим, що за останні 5 років, дякуючи абсолютно пустим обіцянкам політиків, народ привчали витрачати незароблене і споживати невироблене власними українськими руками, невироблене українською промисловістю і не сплачено”, - підкреслив голова наглядової ради НБУ.

“Жили, споживаючи іноземне і за іноземні кредити. І коли прийшов час платити, ті, хто солодко співав, просто розвели руками”, - зауважив П.ПОРОШЕНКО.

При цьому він нагадав, що Міжнародний валютний фонд не відмовив Україні в наданні другого траншу кредиту.

“Насправді місія МВФ поїхала з України два тижні тому. Вона не відмовила Україні вона просто взяла перерву”, - уточнив П.ПОРОШЕНКО.

За його словами, це зроблено для того, щоб “влада в Україні нарешті припинила пусті балачки і прийняла рішення, яке, на сьогоднішній день, відповідає меморандуму про необхідність внесення змін до держбюджету з позицією жити по коштам”, зазначає “Українська правда”.