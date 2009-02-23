У Криму чиновники «не побачили» дерев за земельними проектами

Узгоджуючи проекти відводу земельних ділянок, чиновники в Гурзуфі "не побачили" 139, а в Сімферополі – 119 дерев, які росли на цих територіях.

Прокуратурою Ялти порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб комісії з обстеження зелених насаджень при Гурзуфській селищній раді, які в документі про інвентаризацію скоротили вдесятеро (з 153 до 14) кількість дерев, які росли на ділянці. "Не будучи відміченими в акті обстеження, дерева незабаром зникли і з поверхні землі: новий власник ділянки безкарно вирубав 101 дерево, завдавши збитків на суму 28 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прокуратури Криму.

Дії чиновників кваліфіковано як зловживання службовим становищем (ч.1 ст.364) і посадове підроблення (ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України).

Аналогічний факт удалося виявити Сімферопольській міжрайонній природоохоронній прокуратурі. Установлено, що під проект будівництва торгівельно-рекреаційного комплексу в Сімферополі в районі Радіоринку підготували "правильний" акт інвентаризації земельної ділянки, в якому кількість дерев скорочено в п`ять разів (з 150 до 31).

Природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу за фактом посадового підроблення (ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України), внесено документи реагування з метою скасування виданих на підставі підробленого акту обстеження зелених насаджень узгоджень проекту відводу земельної ділянки. Крім того, будівництво там не передбачено генеральним планом забудови міста, додали в прокуратурі.