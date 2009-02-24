Командувач Чорноморським флотом пообіцяв розібратися з боргами

Командувач Чорноморським флотом Російської Федерації віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ пообіцяв владі Севастополя вирішити проблему заборгованостей флоту перед фондами і по зарплаті вільнонайманим громадянам України і Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, аналізуючи підсумки його робочої зустрічі з керівником ЧФ РФ, під час якої обговорювалися питання взаємодії міської влади і флотських структур, реформ, які проводяться Міністерством оборони Росії, а також фінансових відрахувань і боргів, що накопичуються.

«Чорноморський флот - один з найбільших платників податків, але сьогодні, на жаль, і головний боржник до Пенсійного фонду. З 9 млн. грн. загального боргу - 3,4 млн., тобто понад 30%, - борг ЧФ РФ до Пенсійного фонду. Я сказав Олександру КЛЄЦКОВУ: нам не хотілося б, з урахуванням нашої дружби, критикувати чорноморців. Командувач пообіцяв розібратися і вирішити цю проблему», - повідомив С.КУНІЦИН.

При цьому він пообіцяв також і в майбутньому «щільно взаємодіяти» з командуванням ЧФ РФ у вирішенні цих питань.

«Тимчасові труднощі, можливі борги і скорочення не повинні вдаряти по простих севастопольцях - і громадянах України, і громадянах Росії», - зазначив С.КУНІЦИН.

Довідка УНІАН. За даними Державної податкової адміністрації в місті Севастополі, борги будівельного управління ЧФ РФ по зарплаті і податку з фізичних осіб перевищують 2 млн. грн.