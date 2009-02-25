Ющенко хоче, щоб діям «Беркута» в Криму дала оцінку Генпрокуратура

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Генеральна прокуратура має дати правову оцінку діям «Беркута», внаслідок чого постраждала невинна людина.

Про це йдеться у листі глави держави на адресу генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, повідомили у прес-службі Президента.

«Широкого розголосу серед громадськості набув факт застосування спеціальних засобів працівниками спеціального підрозділу міліції «Беркут» у селі Мирне Автономної Республіки Крим, що спричинило поранення місцевого жителя М.ХАЇРОВА», – йдеться у листі В.ЮЩЕНКА.

«Мене як главу держави особливо турбує те, що від непрофесійних дій працівників міліції потерпіла невинна людина», – зазначає він.

О.МЕДВЕДЬКО має особисто проконтролювати вжиття невідкладних заходів прокурорського реагування, надати правову оцінку діям відповідних службових осіб та про результати поінформувати Президента України у тижневий термін.