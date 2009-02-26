Легковик в’їхав у вантажівку в Криму, одна людина загинула
12:17, 26 лютого 2009Крым
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ДТП на слизькій дорозі
На слизькій дорозі в Криму ВАЗ-2101 врізався в ЗІЛ – одна людина загинула.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, автоаварія сталася напередодні на трасі Євпаторія-Мирний.
«Копійку», що їхала з Євпаторії, за словами очевидців, викинуло на зустрічну смугу, по якій рухався навантажений ЗІЛ. Легковик врізався в переднє ліве колесо вантажівки, і обидві машини винесло на узбіччя», – повідомляє МНС.
37-річний мешканець Євпаторії, який знаходився за кермом автомобіля ВАЗ, від отриманих травм помер на місці. Рятувальники МНС за допомогою гідравлічних ножиць розрізали «копійку» і дістали тіло загиблого.
На місці ДТП працюють співробітники ДАІ.
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