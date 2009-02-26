«Будинок Севастополя» в Москві два роки не будується

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН сподівається, що найближчим часом активізується робота з будівництва в Москві «Дому Севастополя».

Як повідомили у прес-службі міської адміністрації, зокрема, аналізуючи підсумки своєї нещодавньої робочої поїздки до російської столиці, С.КУНІЦИН зазначив, що мерія Москви готова до початку будівництва «Дому Севастополя».

«У нас було чимало зустрічей, зокрема в столичному уряді, з керівниками департаментів, головою Мосміськдуми Володимиром ПЛАТОНОВИМ. Ми проінформували москвичів про наш економічний проект (мається на увазі «Севастопольський проект відкритої економіки», що припускає впровадження в Севастополі нового економіко-правового режиму - УНІАН), запропонували брати участь в інвестиційних програмах. Також ми жорстко поставили питання про будівництво «Дому Севастополя» в Москві», - сказав С.КУНІЦИН.

Голова виконавчої влади Севастополя нагадав, що ще два роки тому мер Москви Юрій ЛУЖКОВ підписав відповідне розпорядження, і «будівництво цього комплексу вже давно мало розпочатися, проте те розпорядження дворічної давності в січні цього року втратило силу, і ніякого продовження не було».

«Погодьтеся, - сказав С.КУНІЦИН, - все має бути рівнозначним. Тому тема «Дому Севастополя» в Москві була однією з головних на наших переговорах. Московська влада запевнила нас, що вже готовий проект нового розпорядження, воно буде підписано, і «Дім Севастополя», по суті, наше представництво – все ж таки буде побудовано».

За інформацією прес-служби адміністрації Севастополя, Московський культурно-діловий центр «Дім Москви» в Севастополі» було побудовано в 2006 році. Засновником МКДЦ є Державне унітарне підприємство «Московський центр міжнародної співпраці». 29 січня 2007 року розпорядженням уряду Москви №122-РП було затверджено створення Московського культурно-ділового центру «Дім Москви» в Севастополі (Україна). Ця триповерхова будівля площею 1950 квадратних метрів розташована на площі Нахімова. Згідно з домовленостями між владами Москви і Севастополя аналогічний проект мав бути реалізований і в російській столиці.