Нацбанк пояснив схему продажу людям валюти за спецкурсом

Національний банк України проведе перший цільовий валютний аукціон для підтримки позичальників 27 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

"Національний банк України для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб, що обумовлені необхідністю погашення заборгованності за кредитами, отриманими в іноземній валюті, запроваджує цільові валютні аукціони саме для цих потреб, за спеціальним курсом Національного банку", - зазначається в повідомленні.

Реєстр кредитних угод готується банками та подається територіальному управлінню Національного банку України.

"У реєстрі обов`язково зазначається: ПІБ фізичної особи, що отримала кредит, № і дата договору, сума кредиту, дата погашення, сума щомісячного платежу (відсотки та суми основного боргу)", - кажуть в НБУ.

У разі купівлі іноземної валюти уповноваженим банком відповідно до реєстру, куплена валюта зараховується на субрахунок позичальника та спрямовується на погашення кредиту.

У повідомленні також додається, що заявки мають бути подані в електронній формі за допомогою програмного комплексу "Система підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України" до 12-00 за київським часом у день проведення аукціону.

Українська правда