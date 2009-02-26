У Криму викрили посадовців-шахраїв

У Криму правоохоронці викрили посадових осіб двох товариств з обмеженою відповідальністю, які привласнили понад 700 тис. грн. від продажу 5 автобусів.

Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці отримали автобуси від малого приватного підприємства. Прокуратурою Криму порушено справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Окрім того, в Криму викрито посадових осіб державного підприємства, які надали до Господарського суду автономії фіктивні акти виконаних робіт приватним підприємством. У результаті - за рішенням суду із держпідприємства було стягнуто понад 150 тис. грн. за послуги, які фактично не надавалися. Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК (шахрайство).