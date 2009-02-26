Лідер Руху Криму вимагає негайно створити єдиний земельний кадастр
Питання продовжує гостро стояти
Голова Кримської крайової організації Народного Руху України, депутат Верховної Ради Криму Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вимагає від влади створення єдиного земельного кадастру з метою вирішення та уникнення суперечок щодо землеволодіння не тільки в Криму, але й в Україні.
На думку Л.ПИЛУНСЬКОГО, єдиний земельний кадастр допоможе вирішити болючі земельні питання. "Виникає питання, з якою метою видаються гектари на Південному узбережжі Криму під пансіонати та готелі російських, білоруських та українських олігархів у той час, коли велика кількість кримчан не можуть отримати собі 6-7 соток для будівництва житла. На жаль, доступ до отримання земельної ділянки є неможливим майже для всіх, окрім того, хто має мільйони доларів і які збудували "царське містечко", - сказав рухівець.
Він заявив, що земельне питання продовжує гостро стояти в Криму не тільки для кримських татар, але й для інших мешканців. "Упродовж 18 років приймалась велика кількість законів щодо землевідведення в Криму, але ця законодавча ініціатива не була втілена у практичну діяльність і питання землі не вирішено досі", - цитує прес-служба НРУ слова Л.ПИЛУНСЬКОГО.