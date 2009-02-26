Лідер Руху Криму вимагає негайно створити єдиний земельний кадастр

Голова Кримської крайової організації Народного Руху України, депутат Верховної Ради Криму Леонід ПИЛУНСЬКИЙ вимагає від влади створення єдиного земельного кадастру з метою вирішення та уникнення суперечок щодо землеволодіння не тільки в Криму, але й в Україні.

На думку Л.ПИЛУНСЬКОГО, єдиний земельний кадастр допоможе вирішити болючі земельні питання. "Виникає питання, з якою метою видаються гектари на Південному узбережжі Криму під пансіонати та готелі російських, білоруських та українських олігархів у той час, коли велика кількість кримчан не можуть отримати собі 6-7 соток для будівництва житла. На жаль, доступ до отримання земельної ділянки є неможливим майже для всіх, окрім того, хто має мільйони доларів і які збудували "царське містечко", - сказав рухівець.

Він заявив, що земельне питання продовжує гостро стояти в Криму не тільки для кримських татар, але й для інших мешканців. "Упродовж 18 років приймалась велика кількість законів щодо землевідведення в Криму, але ця законодавча ініціатива не була втілена у практичну діяльність і питання землі не вирішено досі", - цитує прес-служба НРУ слова Л.ПИЛУНСЬКОГО.