Погода в Криму до кінця місяця
13:24, 26 лютого 2009Крым
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Мокрий сніг з дощем
За прогнозами синоптиків, у п`ятницю, 27 лютого, в Криму вночі без істотних опадів, вдень - мокрий сніг з дощем.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 5° морозу до 0°, вдень 2-7° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі.
В Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Карпатах помірні опади, у західних областях місцями налипання мокрого снігу, у південних та східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У суботу, 28 лютого, на Кримському півострові опади. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 5° морозу до 0°, вдень 2-7° тепла.
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