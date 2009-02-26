Погода в Криму до кінця місяця

За прогнозами синоптиків, у п`ятницю, 27 лютого, в Криму вночі без істотних опадів, вдень - мокрий сніг з дощем.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 5° морозу до 0°, вдень 2-7° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі.

В Україні очікується невеликий сніг та мокрий сніг, у Карпатах помірні опади, у західних областях місцями налипання мокрого снігу, у південних та східних областях без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У суботу, 28 лютого, на Кримському півострові опади. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 5° морозу до 0°, вдень 2-7° тепла.