Президент звільнив главу Роздольненської адміністрації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ТАРАТОРІНА з посади голови Роздольненської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим.

Про це йдеться у розпорядженні, текст якого розміщено на сайті глави держави.

"Відповідно до частини дев`ятої статті 118 Конституції України звільнити з посади голови Роздольненської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим ТАРАТОРІНА Володимира Никандровича", - мовиться у документі.