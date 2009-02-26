Президент звільнив главу Роздольненської адміністрації
14:12, 26 лютого 2009Крым
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Текст розпорядження
Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Володимира ТАРАТОРІНА з посади голови Роздольненської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим.
Про це йдеться у розпорядженні, текст якого розміщено на сайті глави держави.
"Відповідно до частини дев`ятої статті 118 Конституції України звільнити з посади голови Роздольненської районної державної адміністрації Автономної Республіки Крим ТАРАТОРІНА Володимира Никандровича", - мовиться у документі.
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