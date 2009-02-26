Члена банди «Сейлем» судитимуть за вбивство трьох чоловік

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно члена ялтинської групи бандформування «Сейлем», який обвинувачується у вбивстві трьох чоловік.

Про це повідомили у прес-службі наглядового відомства.

«Наприкінці жовтня 1995 року в Кореїзі місцеві «сейлемовці», встановлюючи свій протекторат у регіоні, розстріляли машину з конкурентами. Троє опонентів були вбиті», – йдеться в повідомленні прокуратури.

За цей злочин четверо членів організованого злочинного угрупування «Сейлем» вже одержали покарання. «Троє були осуджені до значних термінів ув’язнення в 2000 році. Лідера ялтинської злочинної групи покарання наздогнало в 2006-му», – додала прес-служба прокуратури.