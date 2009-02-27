Підприємець надурив Міністерство будівельної політики Криму

У Криму правоохоронцями викрито директора приватного підприємства, котрий надав до Міністерства будівельної політики та архітектури автономії неправдиві відомості, на підставі яких незаконно отримав ліцензію на проведення проектних робіт у сфері будівництва.

«Упродовж 2006-2008 років підприємство здійснювало господарську діяльність й незаконно отримало прибуток у сумі понад два мільйони гривень», - повідомляє прес-служба МВС України.

Органами прокуратури порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.202 і ч.1 ст.366 (порушення порядку зайняття господарською та банківською діяльністю та службове підроблення) Кримінального кодексу України.