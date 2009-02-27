Севастополь не відмовиться від земторгів навіть в умовах кризи

Севастопольська міська державна адміністрація цього року не має наміру відмовлятися від практики проведення земельних аукціонів.

"Навіть в умовах кризи ми продовжуватимемо торги", - заявив голова міської адміністрації Сергій КУНІЦИН.

Як повідомили в прес-службі Севастопольської МДА, С.КУНІЦИН додав, що торги проводитимуться ”на викуп права довгострокової оренди і на придбання самих ділянок, хоч и маленьких, на яких зараз якісь заправки, кафе, ресторани, готелі”.

На думку голови міста, "їх власники не відмовляться узаконити ці ділянки. У будь-якому разі, це робота з пошуку додаткових коштів наповнення бюджету, вирішення соціально-економічних питань міста".

Начальник фінансового управління міської адміністрації Ірина НЕСТЕРОВА 26 лютого на засіданні колегії МДА повідомила, що за підсумками 2008 року за рахунок продажу права оренди землі на аукціонах міський бюджет Севастополя поповнився сумою в 45,8 млн. грн., при тому, що майже півроку земельні аукціони не проводились через "постійні зміни в земельному законодавстві країни", а наприкінці минулого року ефективному продажу прав оренди земельних ділянок завадила фінансово-економічна криза.