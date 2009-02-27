Завідувача міськкоопринторгу Феодосії затримали на хабарi
14:20, 27 лютого 2009Крым
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Організовано досудове слідство
Завідувача Міськкоопринторгу Феодосії затримали при одержанні 1,5 тисяч доларів США хабара.
«За місце на феодосійському ринку він вимагав з підприємця півтори тисячі доларів. Вимагача затримано при одержанні цієї суми», - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.
Прокуратурою Феодосії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.
Організовано досудове слідство.
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