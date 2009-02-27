Крим прийняв на відпочинок на 26,2% менше курортників

Кількість відпочивальників у Криму майже за два місяці 2009 року скоротилася порівняно з аналогічним періодом 2008-го року на 26,2% - до 74,9 тис. чоловік.

Про це йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму.

Кількість відпочивальників розраховано за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними виконавчих комітетів і районних державних адміністрацій курортних регіонів Криму, організовано в санаторно-курортних установах і туристських підприємствах автономії станом на 27 лютого відпочили 36 тис. осіб, що на 12,6% нижче, ніж за той самий період минулого року.

Станом на сьогодні в автономії працює 104 санаторно-курортних і туристських підприємства, вони заповнені на 34,1%. Торік у цей період у Криму працювало на 13 курортних установ більше, коефіцієнт заповнення становив 35,3%.