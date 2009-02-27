З території південнобережного парку знесли самобуду-кафе

Робітники ялтинського «Комбінату впорядкування» сьогодні звільнили Массандрівський парк-пам`ятник садово-паркового мистецтва в Криму від незаконної будівлі – торгового павільйону-кафе.

Про це повідомили в прес-службі мерії Ялти.

Незаконна будівля з`явилася на території Массандрівського парку навесні 2006 року. Відразу було ініційовано позов до суду. 23 жовтня 2008 року Господарський суд Криму виніс рішення про знесення самобуду.

Знесення незаконного торгового павільйону-кафе здійснювалося, зокрема, у присутності головного державного виконавця Ялтинського відділу Державної виконавчої служби (ВДВС) Наталії ЗАЙЦЕВОЇ, представників мерії Ялти і наряду міліції.

Господар кафе Павло МІШУНІН спробував чинити опір знесенню будівлі. «За його твердженням, він має всі дозвільні документи на торговельний павільйон, здійснив розчищення території та ливнестоків в парку на території, де розташований літній майданчик кафе. Господар спробував довести «на кулаках», що дії ВДВС і міліції незаконні, тому що ніхто не попереджав господарів про знесення. Але під час сварки з`ясувалося, що ПП МІШУНІНА одержувало повістку з ВДВС про дату і час знесення і навіть розписалося про отримання», – говориться в повідомленні прес-служби мерії Ялти.

Устаткування торговельного павільйону направлене на зберігання.

«Дуже радий, що здійснено перший крок на шляху до очищення південнобережних парків-пам`ятників садово-паркового мистецтва від незаконних торгових точок», – сказав директор держпідприємства «Дирекція парків» Віктор БОНДАР.

Зараз на території трьох державних парків – Массандрівського, Лівадійського і Місхорського – розташовано близько 100 незаконних торговельних точок. За кожним фактом «Дирекція парків» оформляє протоколи і передаватиме позовні заяви до суду.