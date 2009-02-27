У Феодосії вибрали нового секретаря міської ради

Секретарем міської ради Феодосії було обрано представника фракції Партії регіонів Олександра ВЛАСОВА.

Як повідомляє головний фахівець по зв`язкам зі ЗМІ виконкому міськради Феодосії Ганна ТРОФІМОВА, секретар міськради був обраний сьогодні на черговій сесії.

У таємному голосуванні взяли участь 38 депутатів: 30 висловилися за обрання О.ВЛАСОВА, 8 - проти.

Рішенням сесії депутати також включили О.ВЛАСОВА до складу виконкому.

Нагадаємо, 30 січня Тетяна ГРИШИНА, яка обіймала посаду секретаря міськради, звільнилася за власним бажанням. Зараз як депутат міськради вона входить в депутатську комісію з питань охорони здоров`я, освіти, культури, справ сім`ї, молоді та спорту.

***Олександр Вікторович ВЛАСОВ народився 11 березня 1974 року у Феодосії. Освіта вища, у 2008 році закінчив Фінансово-економічну академію Феодосії за фахом «економіка і підприємництво»; кваліфікація бакалавр з обліку та аудиту. Загальний стаж роботи майже 15 років. Одружений, виховує дочку.