В перший день весни айда на «погудеть» до Євпаторії

10-метрове опудало зими спалять у Євпаторії 1 березня на честь свята Масниці.

У перший день весни в місті відбудуться народні гуляння «Широка Масниця», повідомили у Євпаторійському центрі дозвілля.

Так, зокрема, заплановані масничні забави – бої мішками і біг у мішках, метання мітли, перетягування каната, піднімання гирі. Крім того, відбудеться дегустація млинців і торгівля кондитерськими та кулінарними виробами, народними іграшками, прикрасами.

Також заплановано проведення Республіканського фестивалю-конкурсу «Ой ти, теще, друже рідний!». «Призи зможуть отримати не тільки володарі звань «Найкращий зять» і «Найкраща теща». Найсильніших і найзагартованіших запросять до «крижаного стовпа», до вершини якого дістатися не так-то просто. Той сміливець, який з цим випробуванням впорається швидше за всіх, отримає в подарунок живого півня», - повідомляють організатори свята.

Закінчить народні гуляння «Магічне багаття»: ритуальне спалювання записок з бажаннями «Від чого хочу позбутися цього року» і 10-метрового опудала зими, розмах рук якого становитиме не менш як 20 метрів. «Разом з цим символом холодів і неспокійної зими в минуле підуть всі великі та дрібні неприємності», - вважають у Центрі дозвілля.

Організаторами заходу є Міністерство культури та мистецтв Криму та виконавчий комітет Євпаторійської міської ради. Шоу-програму готує Євпаторійській центр дозвілля.