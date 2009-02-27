У Севастополі протестували проти «українізації ефіру»

У Севастополі сьогодні ряд суспільно-політичних сил міста провели пікетування Севастопольської регіональної державної ТРК, під час якого висловили протест проти «українізації ефіру».

Як передає кореспондент УНІАН, декілька десятків членів міської організації ПСПУ, активістів «Російської громади Севастополя» і «Руського блоку» тримали гасла «Де наша рідна російська мова?», «Севастопольське таке телебачення не потрібне».

Генеральний директор СРДТРК Олександр СКРИПНИЧЕНКО, коментуючи в інтерв`ю журналістам вимоги, які висуваються пікетувальниками, зокрема, заявив: «Так, ми державне телебачення, тому дотримувались і дотримуватимемось чинного законодавства України як у сфері ЗМІ, так і загального законодавства. У цьому сенсі держтелебачення має бути прикладом для всіх решти ЗМІ міста».

За його словами, «є закон України про телебачення і радіомовлення, яким визначено, що українського мовлення має бути мінімум 75%. Загальний підхід Національної ради України з питань телебачення і радіомовленню щодо державних ТРК - 100% україномовного мовлення. Для Севастополя зробили виняток - 75%. Хоча, зважаючи на специфіку регіону, цей відсоток можна було б знизити до 50%».

Але, за словами О.СКРИПНИЧЕНКА, головна проблема навіть не в тому, що має бути 75% мовлення українською мовою, а в тому, що «нам визначили прайм-тайм (для такого мовлення) - з 6.00 до 9.00 і з 18.00 до 24.00, і в цей прайм-тайм мовлення має вестися виключно державною мовою. Природно, в цьому складнощі і для журналістів, бо, об`єктивно, ну не всі журналісти у нас готові працювати у форматі українського мовлення. Те саме - для телеглядачів».

При цьому О.СКРИПНИЧЕНКО відзначив, що згідно з українським законодавством, громадськість може брати участь у формуванні мовної політики регіональних ЗМІ шляхом звернень до тієї ж Нацради. «Жодного звернення на сьогодні немає. І в цій ситуації СТБ бореться за інтереси телеглядачів само», - сказав гендиректор.

Перший заступник генерального директора СРДТРК Тамара БОНЬ повідомила журналістам, що, на її думку, даний пікет «свідчить про те, що глядачі відзначили: в ефірі стало набагато більше української мови. Добре це чи погано, люди розсудять пізніше. Але сьогодні ми законослухняні, виконуємо умови нової ліцензії, і ми повинні, відповідно до рішення Національної ради України з питань телебаченню і радіомовлення, виконувати її».

Довідка УНІАН. Відповідно до доповнення 7 до ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовленню серії НР №0778-м, виданої в грудні 2008 року, не менш як 75% програм СРДТРК має вестися українською мовою (частка програм власного виробництва у ТРК становить 7 годин).