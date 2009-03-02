У православних сьогодні розпочинається Великий піст

09:13, 02 березня 2009
Крым
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Є найсуворішим і найголовнішим

У православних християн сьогодні розпочинається Великий піст.

Цей піст є найсуворішим, найголовнішим і найдовшим з чотирьох багатоденних постів християн у році.

Християни в пісні тижні не повинні їсти певні продукти, а також грішити.

Завершенням посту є Великдень - головне свято православних християн, яке вони цього року відзначатимуть 19 квітня.

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