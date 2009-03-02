Середня зарплата по Севастополю складає 1660 гривень

У Севастополі з початку року темпи зборів до Фонду соціального страхування на випадок безробіття складають 128%.

Про це повідомив директор Севастопольського міського центру зайнятості Олександр КЛІМОВ.

За його інформацією, якщо в січні 2009 року темп становив 108% - а це низький показник, оскільки впродовж минулого року відбувалося підвищення мінімальної зарплатні - то в лютому темпи зборів по відношенню до лютого 2008 року склали вже 150%, а спочатку року – 128%.

О.КЛІМОВ зазначив, що дані цифри свідчать про те, як перші два місяці роки працювала економіка міста. На його думку, «це достатньо обнадійливі тенденції, хоча криза є криза, і 7 тисяч осіб у нас в режимі прихованого безробіття, а це завжди потенціал ринку праці».

Він також повідомив, що тільки за останні 2 місяців 47 людей були зняті з обліку в центрі зайнятості (всього в січні-лютому на обліку в міському центрі зайнятості стояли 3429 осіб, а станом на 26 лютого поточного року - 2477 осіб) через те, що не сприяли своєму працевлаштуванню.

Також за інформацією О.КЛІМОВА, на сьогодні «середня допомога по безробіттю становить 770 грн., середня зарплата вакансій, що подаються до служби зайнятості - 1006 грн., а середня зарплата по місту - 1660 грн.». Він також зазначив, що середня тривалість перебування на обліку в Севастопольському міському центрі зайнятості становить 3,7 місяці, і «вона останнім часом навіть знизилася, тому що наразі громадяни, які перебувають на обліку, активніше працевлаштуються».