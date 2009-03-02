У горах Криму оголошена небезпека сходження снігових лавин

На початку тижня в горах Криму існує небезпека сходження снігових лавин.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«2 і 3 березня в горах кримської автономії – лавинонебезпечно», – йдеться в штормовому попередженні МНС.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня на 51-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай у Криму зійшли дві снігові лавини і перекрили рух автотранспорту. Велися роботи з розчищення завалів.