У Криму відзначать 195-річчя від дня народження Тараса Шевченка

У Криму стартують заходи до 195-річчя від дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Як повідомляє Республіканський комітет з інформації, зокрема, 4 березня в Сімферополі пройдуть Шевченківські читання на тему «А слава - заповідь моя», 5 березня - читання «Народився, щоб осяяти Україну», 6 березня - читання «Талант і доля».

9 березня відбудуться урочисті заходи біля пам`ятників Кобзарю в Сімферополі, Євпаторії та Ялті.

Цього ж дня в Сімферополі пройдуть урочисті збори, виставка книг творів Шевченка, творча зустріч працівників «Всеукраїнського інформаційного культурного центру» з учнями шкіл №42, 43 і №5.