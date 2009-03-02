Криза зменшить попит на політологів, юристів та економістів – експерт

Нинішня фінансова криза суттєво змінить ставлення українців до освіти і стимулюватиме отримання якісної освіти за спеціальностями, потрібними вітчизняній економіці.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив експерт корпорації стратегічного консалтингу “Гардарика” Костянтин МАТВІЄНКО.

Він переконаний, що незабаром суттєво зменшиться попит на політологів, юристів та економістів, а роботодавці шукатимуть висококваліфікованих працівників виробничої сфери. Тому люди змушені будуть більш відповідально ставитися до вибору професії та отримання знань за обраною спеціальністю.

“Зараз цінні папери – не капітал, нерухомість – не капітал, земля – не капітал, але особисті навички, знання, вміння і компетенція є особистим капіталом кожного громадянина”, – сказав експерт.

Саме тому, додав К.МАТВІЄНКО, зараз буде “хороший попит на актуальні потрібні спеціальності, умовно кажучи, від дантистів до машиністів”.