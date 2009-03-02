Стосовно начальника Білогірського відділення ДВС порушено справу
16:54, 02 березня 2009Крым
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Розморозила рахунки
Прокуратурою порушено кримінальну справу стосовно начальника Білогірського відділення державної виконавчої служби, яка незаконно зняла арешт з рахунків боржника.
"Боржник цим скористався, витративши звільнені кошти, які призначалися на погашення боргу перед Управлінням пенсійного фонду. У результаті фонду завдано збитків на суму понад 50 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.
Прокуратурою Білогірського району дії начальника місцевого відділення виконавчої служби кваліфіковано як зловживання службовим становищем (за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України).
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