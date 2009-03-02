Куніцин закликав дати оцінку хамським заявам на адресу Ющенка

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН закликав правоохоронні органи дати оцінку діям окремих депутатів Севастопольської міської ради, які, на його думку, дозволили собі «хамські висловлювання» на адресу Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомили у прес-службі міськдержадміністрації, С.КУНІЦИН заявив, що депутати міськради не лише перевищили свої повноваження, але вже й переступили всі грані «політичної риторики».

«Я звертаюся до правоохоронних органів дати оцінку діям окремих депутатів, які дозволили собі хамські висловлювання на адресу глави держави, і притягнути їх до адміністративної, а якщо знадобиться, то й до кримінальної відповідальності», - сказав голова адміністрації Севастополя.

На його думку, «також необхідно проаналізувати всю діяльність міськради і розглянути питання аж до її розпуску - за дії, спрямовані на підрив державності».

Голова міськдержадміністрації висловив подив також з приводу заяви першого Президента України Леоніда КРАВЧУКА і «поспішної реакції севастопольських депутатів». «Хоч би хто як ставився до чинного Президента Віктора Андрійовича ЮЩЕНКА, для мене абсолютно дивна заява такої поважаної людини, досвідченого політика як Леонід Макарович КРАВЧУК», - сказав С.КУНІЦИН.

За його словами, «низка місцевих рад, особливо південного сходу країни, де більшість у Партії регіонів і комуністів, приймуть подібні рішення, а Севастополь виявився «попереду планети всієї», перший все це «схвалив». «Хоча, відзначу, 43 депутати - це не весь Севастополь», додав голова адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Севастопольська міськрада вирішила «підтримати звернення першого Президента незалежної України Леоніда КРАВЧУКА до нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА із закликом добровільно піти у відставку».

Крім того, депутати закликали своїх колег в областях і містах України також підтримати звернення Л.КРАВЧУКА до В.ЮЩЕНКА. Як, зокрема, наголошується в тексті прийнятого на сесії звернення, «у той час, коли країна перебуває у важкій ситуації, Президент не приділяє уваги вирішенню цих проблем, і за чотири роки правління окрім дестабілізації обстановки в країні не зроблено нічого.

Постійна зміна урядів, яких за ці роки було чотири, двічі була розпущена Верховна Рада України. Країна постійно перебувала у вирі політичної війни».

На думку депутатського корпусу, «такого безладу в Україні, як зараз, ще не було, не було такого страху перед завтрашнім днем, такого розчарування у владі, і в цьому найбільша вина вищого керівництва країни». Тому, як вважають севастопольські депутати, «справжній патріотизм глави держави у разі колапсу влади полягає також і в тому, щоб глибоко зрозуміти ситуацію, власну позицію і ухвалити відповідальне рішення - піти у відставку». На їх думку, «такий крок може зупинити хвилю проблем, заспокоїти суспільство, відкрити надію на реальний вихід з кризи».