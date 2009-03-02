СБУ знайомить севастопольців з розсекреченими архівами

В Управлінні Служби безпеки України в місті Севастополі сьогодні відкрився інформаційно-довідковий зал, в якому відвідувачі зможуть ознайомитися з постійно оновлюваню базою даних, зокрема, з розсекреченими матеріалами відомчого держархіву СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, інформаційно-довідковий зал, розташований у громадській приймальній УСБУ, обладнано сучасною комп`ютерною технікою. Відвідувачі можуть не тільки ознайомитися з розсекреченими матеріалами, але й, за бажання, одержати їхні копії.

У церемонії відкриття залу взяли участь голова міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН, заступник директора Департаменту архівного забезпечення СБУ Аліна ШПАК, заступник директора Севастопольського міського архіву Наталія ТЕРЕЩУК, представники громадськості.

Севастополь став п`ятим в Україні містом, де відкрито такий інформаційно-довідковий зал.