Погода в Криму на 3-4 березня

Місцями ожеледиця

За прогнозами синоптиків, у вівторок в Криму без істотних опадів. Місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла, повідомили в Українському гідрометцентрі. 4 березня на Кримському півострові без опадів. Місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

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