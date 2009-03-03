Феодосійській порт збільшив переробку нафти майже в 3 рази
12:54, 03 березня 2009Крым
0 0
Інформація МТЗУ
У січні 2009 року Феодосійській морський торговельний порт збільшив переробку нафти та нафтопродуктів у 2,8 рази.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.
У минулому році січневий показник склав 75,1 тис. тонн, а у цьому році – 216,5 тис. тонн.
До травня цього року об’єми перевантаження нафти та нафтопродуктів очікуються на рівні не менше 200 тис. тонн щомісячно.
У січні 2009 року загальний вантажообіг у Феодосійському порту склав 277 тис. тонн, що на 50% більше показника 2009 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter