Феодосійській порт збільшив переробку нафти майже в 3 рази

У січні 2009 року Феодосійській морський торговельний порт збільшив переробку нафти та нафтопродуктів у 2,8 рази.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства транспорту та зв`язку України.

У минулому році січневий показник склав 75,1 тис. тонн, а у цьому році – 216,5 тис. тонн.

До травня цього року об’єми перевантаження нафти та нафтопродуктів очікуються на рівні не менше 200 тис. тонн щомісячно.

У січні 2009 року загальний вантажообіг у Феодосійському порту склав 277 тис. тонн, що на 50% більше показника 2009 року.