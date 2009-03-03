Чи вважають українці актуальним мовне питання (опитування)

На сьогодні більшість українців вважає вирішення мовного питання таким, що не потребує невідкладного вирішення.

Зокрема, такої думки дотримуються 44% респондентів всеукраїнського опитування, яке було проведено з 30 січня по 5 лютого 2009 року „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Водночас 38% респондентів вважають це питання “неактуальним взагалі”.

Разом із тим, переконані в необхідності ”негайного вирішення” мовного питання 15% опитаних, було “важко сказати” 3%.

Крім того, у ході опитування ставилося питання стосовно бачення українцями статусу православної церкви в Україні.

Найбільша кількість опитаних - 39% - вважають, що в Україні має існувати єдина помісна православна церква, підпорядкована власному (Київському) патріархату.

Водночас 24% опитаних переконані, що УПЦ має буди складовою Російської православної церкви, пов’язаною з Московським патріархатом.

Разом з тим, більше ніж третині респондентів – 35% - було важко сформулювати своє ставлення до цього питання, а 2% відмовилися на нього відповідати.

За місцем проживання було опитано 1600 респондентів віком від 18 років. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,5%.