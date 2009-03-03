Севастополь попросить Росію ліквідувати борги підприємств ЧФ

Влада Севастополя має намір звернутися до керівництва Міністерства оборони Росії з проханням ліквідувати борги підприємств Чорноморського флоту РФ з відрахувань до Пенсійного фонду та заробітної плати.

Згідно з повідомленням прес-служби Севастопольської міської державної адміністрації, про це на апаратній нараді заявив голова МДА Сергій КУНІЦИН.

За його словами, адміністрація міста стурбована «негативними процесами, що відбуваються у структурах, так чи інакше пов`язаних з Чорноморським флотом РФ», тому має намір письмово звернутися до міністра оборони РФ Анатолія СЕРДЮКОВА, головнокомандуючого Військово-морського флоту РФ адмірала Володимира ВИСОЦЬКОГО та командувача ЧФ РФ віце-адмірала Олександра КЛЕЦКОВА з проханням розібратися з фінансовими проблемами, які виникли на флоті останнім часом.

С.КУНІЦИН нагадав, що з 9 млн. грн. загального в місті боргу в Головне управління ПФУ в Севастополі понад 30% - частка Будівельного управління ЧФ РФ. У цій же структурі накопичується борг з виплати зарплати. На сьогодні його сума - 1 млн. 441 тис. грн., додав голова адміністрації.

Своєю чергою, заступник голови Севастопольської міськдержадміністрації Ірина ЦОКУР повідомила, що Чорноморський флот РФ уже подав списки на скорочення 735 вільнонайманих працівників - громадян України.

С.КУНІЦИН підсумував: «Усі ці негативні процеси - більш ніж тривожні симптоми. Тому, коли починають говорити про відносини української влади та російських військових, хочеться сказати одне: не треба висувати претензії Україні, спочатку розберіться самі».