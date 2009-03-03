Міносвіти за два роки підпорядкує собі всі вищі навчальні заклади

Міністерство освіти і науки України планує поетапно підпорядкувати собі всі вищі навчальні заклади.

Про це повідомили у прес-службі МОН.

Як зазначив заступник директора департаменту вищої освіти МОН України Юрій КОРОВАЙЧЕНКО, «при кожному з 26 міністерств існують свої ВНЗ”. “Цей анахронізм зберігся тільки в країнах СНД. Як у таких умовах можна проводити єдину державну політику в освітній сфері ?”, - зазначив він. Ю.КОРОВАЙЧЕНКО пояснив: “Тому нами був розроблений і представлений Кабінету міністрів України проект урядового рішення, свого роду "дорожня карта" поетапного переведення всіх навчальних закладів у підпорядкування МОН до 2011 року".

Також Ю.КОРОВАЙЧЕНКО нагадав, що з нинішнього року МОН зобов`язало державні ВНЗ надавати детальну звітність про працевлаштування студентів.