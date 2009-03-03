Адміністрація Севастополя вкотре запропонує підвищити тарифи на ЖКП

15:41, 03 березня 2009
Крым
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Міськрада вкотре скаже: "ні"?

Севастопольська міська державна адміністрація має намір укотре запропонувати міській раді підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Згідно з повідомленням прес-служби адміністрації, на апаратній нараді голова МДА Сергій КУНІЦИН знову заявив, що тарифну політику в Севастополі потрібно переглянути.

«Цього року на дотації комунальним підприємствам у нас було 68 мільйонів гривень бюджетних грошей. 40 мільйонів, вибачте, але ми вже «з`їли», ще 8 мільйонів віддаємо зараз, залишається 20 мільйонів, а борги накопичуються», - сказав він.

С.КУНІЦИН зазначив, що опалювальний сезон місто все-таки закінчить, але навесні комунальні підприємства просто зупиняться. «Їх зупинять за борги!», - сказав він.

Тому міський голова запропонував Головному управлінню ЖКГ держадміністрації спільно з міськими комунальними підприємствами в тижневий термін розробити пропозиції щодо зміни тарифної політики, щоб представити ці матеріали на березневу сесію міськради.

Водночас С.КУНІЦИН сумнівається в тому, чи погодяться депутати міськради проголосувати за рішення про підвищення тарифів.

«Всі готуються до виборів, тому, зрозуміло, тарифи для населення - питання політичне, і ніхто ризикувати своїм рейтингом не буде, але сьогодні ми говоримо: давайте доведемо собівартість послуг хоча б до 75%. Решту 25% зобов`язується компенсувати уряд», - зазначив голова адміністрації.

Він вважає, що завдання влади - «прорахувати тарифну політику, щоб це був мінімальний удар по населенню. Але навіть у цьому разі, найімовірніше, депутати нові тарифи не приймуть».

С.КУНІЦИН вважає, що якщо міськрада кілька разів відмовиться підвищувати тарифи, можна буде звернутися до парламенту з проханням розпустити його через бездіяльність. Тим більше, що в Україні є прецедент - історія з Тернопільською обласною радою, яка була розпустили за поданням голови ОДА, додав він.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація Севастополя ще з минулого року кілька разів пропонувала міськраді розглянути питання про підвищення комунальних тарифів, проте міська рада від сесії до сесії навіть не вносить питання до порядку денного пленарного засідання.

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