Залізничні квитки дорожчають

З 9 березня 2009 року змінюються тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому сполученні. Зокрема, у плацкартних вагонах вартість проїзду зросте на 4,7%, у купейних і СВ — на 7,4%.

Як повідомила сьогодні УНІАН прес-служба «Укрзалізниці», про це сказано в наказі Міністерства транспорту та зв`язку України від 23 лютого №205.

Наприклад, вартість проїзду на відстань 500 км збільшиться в плацкартному вагоні на 1 грн. 72 коп., купейному — 4 грн. 25 коп., СВ — 19 грн. 8 коп. (без комісійного збору).

Згідно з наказом міністерства, з 1 червня 2009 року передбачено наступний етап індексації тарифів: у плацкартних вагонах — на 4,7%, у купейних і СВ — на 7,4%.

Загальне підвищення вартості проїзду становитиме 9,5% для плацкартних вагонів і 15% — для купейних і СВ. Таким чином, загальна вартість проїзду 2009 р. на відстань 500 км збільшиться у плацкартному вагоні на 3 грн. 44 коп., купейному — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комісійного збору). У відомстві зазначають, що тарифи в загальних вагонах залишаються без змін, з урахуванням інтересів менш платоспроможних громадян.

В «Укрзалізниці» наголошують, що тарифи все одно залишаються нижчими, аніж у сусідніх державах, - вартість проїзду залежно від фірмовості потягу в плацкартному вагоні російських залізниць вища на 3-64%, у купейному та СВ — на 17-209%. Наприклад, сьогодні вартість квитка в купейному вагоні потяга Москва - Санкт-Петербург (формуванням РЗ) становить від 179 до 729 грн. Проїзд у купейному вагоні потяга Київ - Одеса (формуванням «Укрзалізниці») коштує від 95 до 105 грн. залежно від фірмовості потягу.

Як відзначають в «Укрзалізниці», пасажирські перевезення залізничним транспортом в Україні збиткові. Однією з причин є невідповідність темпів зростання цін на продукцію та ресурси (металопрокат, залізобетонні шпали, запасні частини для рухомого складу, дизельне пальне та електроенергія тощо) темпам підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

За 2008 рік ціни зросли на металопрокат — на 117,1%, катанку — на 103,8%, залізобетонні шпали — до 54%, локомотивні бандажі — на 32,1% та ін. Водночас підвищилася вартість рухомого складу вітчизняного виробництва. Зокрема, пасажирські електровози постійного струму подорожчали на 13%, електровози змінного струму — на 10%. Паралельно зросли ціни й на енергоносії: природний газ — на 56,1%, електроенергія — на 41,5%, дизельне пальне — на 15,8%.

З 1991 року ціни на дизельне пальне зросли в 43,8 разу, рейки — у 36,7 разу, електроенергію — у 18 разів. Водночас вартість пасажирських перевезень збільшилася в 10,7 разу.

Нагадаємо, раніше планувалося здійснювати 2009 р. поетапне підвищення тарифів – щомісяця в середньому на 1,5-3% на плацкартні вагони та на 5% на місяць на купейні та СВ. Проте цей проект наказу Мінтрансзв’язку не було прийнято.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2008 року тарифи на перевезення пасажирів, багажу та вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні підвищилися на 8,7%. З 1 червня 2008 р. тарифи на залізничні перевезення було підвищено на 5%. Це стосується і плацкартних, і купейних вагонів, а також вагонів «люкс».

22 липня 2008 р. наказом Міністерства транспорту та зв`язку №913 було підвищено вартість квитків на проїзд у потягах на 5% з 2 серпня і на 5% – з 1 жовтня 2008 р.

2007 року тарифи підвищилися на 15% – по 5% з 1 березня, 1 травня і 1 липня.