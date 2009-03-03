Кримський підліток отримав 14 років в`язниці за вбивство однолітки

Апеляційний суд Криму засудив 14-річного підлітка до 14 років позбавлення волі за вбивство дівчини, яка не відповіла йому взаємністю.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Криму.

«Суд визнав достатніми представлені прокуратурою докази провини неповнолітнього у здійсненні злочинів, передбачених ч.1 ст.115 і ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (умисне вбивство та крадіжка), і призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі», - йдеться в повідомленні.

Батькам підлітка доведеться відшкодувати моральний збиток, завданий матері, яка втратила єдину доньку. «За рішенням суду вони повинні будуть відшкодувати потерпілій понад 50 тисяч гривень», - сказано в повідомленні прокуратури.