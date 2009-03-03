Уряд Криму має провести інвентаризацію земель «Артеку»

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про інвентаризацію земель державних підприємств «Міжнародний дитячий центр «Артек» та «Молода гвардія».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» таке рішення проголосували 392 народні депутати із 441 зареєстрованого у залі.

Даною постановою передбачено, що уряд та парламент Криму мають забезпечити проведення у тримісячний строк інвентаризації земель, що належали дитячим центрам «Артек» та «Молода гвардія» на день введення в дію Земельного кодексу УРСР від 15 березня 1991 року.

Також постановою передбачено, що Кабмін на підставі матеріалів інвентаризації земель має подати до Верховної Ради пропозиції про внесення змін щодо уточнення площ земель «Артеку» та «Молодої гвардії».

Ця постанова набирає чинності з моменту її прийняття.