Крим витратить 1,5 млн. грн. на проведення курортного сезону-2009

У Криму на підготовку і проведення курортного сезону 2009 року планується витратити 1,5 млн. грн. коштів бюджету автономії.

Рада міністрів Криму сьогодні на своєму засіданні затвердила кошторис витрат.

Як повідомили у прес-службі кримського уряду, за рахунок 1,5 млн. грн. Радмін планує забезпечити роботу регіональної комп`ютерної курортно-туристичної мережі, провести галузеві науково-практичні конференції, організувати інформаційну підтримку інвестиційних проектів, а також видання довідкової літератури у сфері курортів і туризму.

Кримський уряд збирається провести щорічний Міжнародний спеціалізований ярмарок «Крим. Курорти. Туризм», черговий Республіканський конгрес курортологов і фізіотерапевтів, Республіканський конкурс підприємств санаторно-курортного і туристського комплексу «Кримська перлина».

Радмін також планує участь у спеціалізованих туристських виставках, ярмарках, біржах, фестивалях та інших міжнародних заходах щодо популяризації рекреаційних можливостей Криму, розміщення рекламної інформації про відпочинок у Криму на телеканалах України і країн СНД.

Крім цього, планується виготовлення поліграфічної рекламно-інформаційної продукції, придбання і виготовлення сувенірної продукції, проведення рекламних турів для представників турбізнесу і журналістів з країн Західної Європи і країн СНД.