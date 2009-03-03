ВР Криму закликала знизити ставки орендної плати за землю

Президія Верховної Ради Криму закликала органи місцевого самоврядування автономії знизити ставки орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

Відповідне звернення було прийняте сьогодні на засіданні президії, повідомляє прес-центр кримського парламенту.

У документі наголошується, що до ВР Криму надходять численні звернення промислових підприємств і підприємств санаторно-курортної сфери, представників середнього і малого бізнесу, що стосуються значного збільшення розміру річної орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення.

«У зв`язку з тим, що статтею 63 закону України «Про Держбюджет України на 2009 рік» передбачене збільшення ставок земельного податку, базова вартість землі в деяких населених пунктах Криму збільшилася більше ніж утричі. При цьому відповідно збільшилася і орендна плата за землю. Оскільки ставки земельного податку по земельних ділянках (за винятком сільгоспугідь) відповідно до законодавства диференціюють і затверджують відповідні сільські, селищні і міські ради, то органи місцевого самоврядування мають можливість регулювання розміру річної орендної плати в рамках, передбачених законом», - наголошується у повідомленні прес-центру ВР Криму.

У прийнятому зверненні кримські депутати рекомендують переглянути на сесіях сільських, селищних і міських рад автономії розміри річної орендної плати за земельні ділянки несільськогосподарського призначення у бік їх зменшення.

В парламенті Криму вважають, що це дозволить зменшити соціальну напругу та підтримати реальний сектор економіки в умовах негативного впливу фінансово-економічної кризи.