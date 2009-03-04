«Чорноморнафтогаз» розраховує на півмільярда з бюджету України
14:10, 04 березня 2009Крым
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На освоєння Одеського родовища
Державна акціонерна компанія «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) розраховує отримати 500 млн. грн. з державного бюджету України на освоєння Одеського родовища газу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління ГАО «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні на прес-конференції у Сімферополі.
«Уряд затвердив зміни до бюджету України і передбачив 1 мільярд 600 мільйонів на інвестиційні проекти, у тому числі увійшла наша цифра – виділення 500 мільйонів на освоєння Одеського родовища», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
За його словами, якщо компанії дійсно виділять 500 млн. грн. на освоєння родовища, то це дозволить протягом року отримати «блакитне паливо» вже на материку.
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