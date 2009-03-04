Криму прикрутили газовий вентиль

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» скоротила подачу природного газу з материка до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«З учорашнього дня НАК «Нафтогаз України» знову почав обмежувати подачу палива в Автономну Республіку Крим», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, це пов`язано з тим, що досі не врегульовані «питання розрахунків» з НАКом.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що «Чорноморнафтогаз» у січні-лютому був змушений піднімати додатково «блакитне паливо» з Глібовського підземного сховища газу для підтримки нормальної роботи магістральних газопроводів Криму.

«Паливо, яке я піднімаю з Глібовського сховища, я не маю права піднімати, це не мій газ, це газ НАК «Нафтогаз України», він розпорядник цього газу. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, що склалася в Криму, я змушений це робити для того, щоб підтримувати роботу магістральних газопроводів», – сказав голова «Чорноморнафтогазу».

При цьому він повідомив, що далі так тривати не може, оскільки вже «занапащено» 10 свердловин. «Ми максимально піднімали (газ) у січні, ми максимально піднімали у лютому. Ми загубили 10 свердловин. Полопалися перегородки (на свердловинах), пішла вода», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що, «звісно, ці свердловини були відразу відключені». За словами керівника «Чорноморнафтогазу», їх ремонт обійдеться компанії на суму від 10 до 15 млн. грн.

«І мені (ще) говорять про те, що (у газовиків) немає патріотизму стосовно кримчан, що ми дестабілізуємо ситуацію і, маючи можливість подати газ, ми його не подали, – обурився А.ПРИСЯЖНЮК. – До сьогоднішнього дня ми все, що могли, все робили. Я заявляю, що з боку уряду (Криму) нічого зроблено не було, і цей опалювальний сезон загублений з вини уряду (Криму)».