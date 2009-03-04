Правителі Криму уявляють себе царями, керівник Чорноморнафтогазу

Голова правління Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що він не намагається обійняти посаду керівника Ради міністрів Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, так А.ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Сімферополі відреагував на нещодавню заяву голови Верховної Ради Криму Анатолія ГРИЦЕНКА про те, що глава «Чорноморнафтогазу» не проти стати прем`єром автономії. На думку кримського спікера, А.ПРИСЯЖНЮК просуває «сам себе» на цю посаду, а допомагає йому в цьому «група товаришів, які тихо поводяться сьогодні на сесії (ВР Криму)». Зараз прем`єром Криму є Віктор ПЛАКІДА.

«Я не хворий владою. Я ніколи в житті не претендував на місце, де є людина. Я не кар`єрист», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Він відзначив, що питання призначення на посаду голови Ради міністрів АРК не «вирішується просто так – наскоком». «Я розумію механізм призначення на такі посади: це згода Президента і затвердження на Верховній Раді (Криму)», – сказав голова «Чорноморнафтогазу», додавши, що «ніде не заявляв» про те, що він «претендент номер один на цю «посаду». Разом з тим, А.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що «в житті є всілякі варіації».

Голова правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» також заявив, що останнім часом «правителі Криму уявляють себе царями», вважають, «що вони такі великі, що їх поважають». Насправді, відзначив А.ПРИСЯЖНЮК, усі вони «люди тимчасові».

«Щоб відвести удар від того, що опалювальний сезон (у Криму) занапастили певною мірою, давайте звинуватимо людину і повісимо їй ярлика, що вона претендує на прем`єр-міністра (Криму). Так Боже борони! Працюйте на здоров`я», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

«Я над цим питанням (стати прем`єром Криму) не думав, у мене вистачає клопотів і повноважень досить», – заявив голова правління «Чорноморнафтогазу».