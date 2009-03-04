У Криму самоскид підім`яв під себе легковик: четверо загиблих

Четверо людей загинуло внаслідок зіткнення самоскида і легкового автомобіля сьогодні в Криму. 7-річна дівчинка з тяжкими травмами доставлена в лікарню.

Як повідомили у прес-службі Державтоінспекції Криму, аварія сталася близько 13.00 в селі Зайцеве Чорноморського району автономії.

«Водій самоскида, рухаючись по другорядній дорозі, не поступився дорогою автомобілю ВАЗ-2101, який їхав по головній. Внаслідок такого грубого порушення Правил дорожнього руху вантажівка підім`яла під себе легковик і перекинулася на бік», - йдеться в повідомленні ДАІ.

Обидва водії загинули на місці ДТП. Дві жінки, що знаходились у ВАЗі, також загинули.