Україна готується до суду у справі про катастрофу «Нафтогазу-67»

Українська сторона готується до судового засідання у справі про зіткнення транспортно-буксирного судна «Нафтогаз-67» (власник - компанія «Чорноморнафтогаз», Сімферополь) і китайського суховантажу «Яохай» в Південно-китайському морі в березні 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління «Чорноморнафтогазу» Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні журналістам у Сімферополі.

«Що стосується судової тяганини і подальшої долі нашого капітана - це питання стоїть на контролі. Практично щомісяця проходять робочі моменти (наради) в Міністерстві транспорту і зв`язку України», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, «Чорноморнафтогаз» звертався в ряд інститутів для проведення експертиз. «Кілька разів ми проводили в морі моделювання всіх цих моментів, все це викладено на папері, все це передається до Гонконгу, і наша група - 4 особи - виїжджає, зокрема, для роботи з підготовки відповідних документів і участі в судовому засіданні», - повідомив А.ПРИСЯЖНЮК.

При цьому він відзначив, що «на сьогоднішній день вже є експертизи (які проводили українські експерти), які доводять правоту на 80% нашого капітана і на 20% – тієї (китайської) сторони».

А.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що пред`явлено звинувачення трьом сторонам - диспетчерській службі, капітану китайського суховантажу і капітану українського судна.

Керівник «Чорноморнафтогазу» також повідомив, що до роковин трагедії компанія планує виділити сім`ям загиблих українських моряків по 10 тис. грн. «До роковин цієї трагедії ми кожній сім`ї виділимо по 10 тисяч», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2008 року українське судно «Нафтогаз-67» і китайський суховантаж «Яохай» зіткнулися в умовах туману в Південно-китайському морі неподалік від Сянгана (Гонконгу). Українське судно, отримавши пробоїну, затонуло за декілька хвилин. На його борту були 25 осіб. Семеро членів екіпажу - шестеро громадян України і одного громадянина Китаю - вдалося врятувати. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, що вважалися зниклими без вісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксирували до Китаю.

Розслідування причин і обставин морської аварії проводиться морською владою КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій і інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення «Нафтогазу-67» та китайського судна вважалося взаємне порушення правил.

Справа повинна була розглядатися в суді Гонконгу ще в червні 2008 року, однак судове засідання кілька разів переносилося.

Орієнтовно судове засідання пройде в 20-х числах березня.