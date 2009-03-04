Криму знову перекривають вентиль

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» скоротила подачу природного газу з материка до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова правління Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК повідомив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«З учорашнього дня НАК «Нафтогаз України» знову почав обмежувати подачу палива в Автономну Республіку Крим», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК. За його словами, це пов`язано з тим, що досі не врегульовані «питання розрахунків» з НАКом.

А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що «Чорноморнафтогаз» у січні-лютому був змушений піднімати додатково «блакитне паливо» з Глібовського підземного сховища газу для підтримки нормальної роботи магістральних газопроводів Криму.

«Паливо, яке я піднімаю з Глібовського сховища, я не маю права піднімати, це не мій газ, це газ НАК «Нафтогаз України», він розпорядник цього газу. Але на сьогодні, враховуючи ту ситуацію, що склалася в Криму, я змушений це робити для того, щоб підтримувати роботу магістральних газопроводів», – сказав голова «Чорноморнафтогазу».

При цьому він повідомив, що далі так тривати не може, оскільки вже «занапащено» 10 свердловин. «Ми максимально піднімали (газ) у січні, ми максимально піднімали у лютому. Ми загубили 10 свердловин. Полопалися перегородки (на свердловинах), пішла вода», – сказав А.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що, «звісно, ці свердловини були відразу відключені». За словами керівника «Чорноморнафтогазу», їх ремонт обійдеться компанії на суму від 10 до 15 млн. грн.

«І мені (ще) говорять про те, що (у газовиків) немає патріотизму стосовно кримчан, що ми дестабілізуємо ситуацію і, маючи можливість подати газ, ми його не подали, – обурився А.ПРИСЯЖНЮК. – До сьогоднішнього дня ми все, що могли, все робили. Я заявляю, що з боку уряду (Криму) нічого зроблено не було, і цей опалювальний сезон загублений з вини уряду (Криму)».

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Відключення котельних найбільшого постачальника теплової енергії в Криму – підприємства «Кримтеплокомуненерго» – від подачі газу очікується відразу після 8 березня.

«Я скажу вам по секрету: враховуючи, що на носі жіноче свято, ми підемо на все, щоб працювати по максимуму і домовлятимемося з «Кримгазом», щоб не прикривали (газ у котельних). Повірте, після свят буде перекриття», – сказав на прес-конференції в Сімферополі голова правління Державної акціонерної компанії «Чорноморнафтогаз» Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

«Кримтеплокомуненерго» не одержало лімітів газу. Борг підприємства перед газовиками вже перевищив 100 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, з 9 лютого компанія «Кримгаз» почала відключати від газу котельні в автономії. Причина – борги тепловиків. Тепловики в свою чергу кивали на низький рівень оплати населення.

11 лютого прокурор Криму Володимир БОЙКО поставив вимогу «Кримгазу» припинити відключати від газопостачання котельні, які забезпечують життєдіяльність близько 40 населених пунктів автономії.

13 лютого постійна комісія Ради міністрів Криму з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала ситуацію, що склалася в автономії з теплопостачанням, надзвичайною.

18-19 лютого влада Криму заявила про відновлення теплопостачання об`єктів соціальної сфери і житлового фонду в Криму.