Кожному третьому українцю сьогодні не вистачає на їжу

Кожному третьому українцю сьогодні не вистачає коштів на їжу.

Про свідчать передані агентству УНІАН результати всеукраїнського телефонного дослідження «Пульс кризи», проведеного Інститутом Горшеніна з 24 по 28 лютого 2009 року.

Згідно з даними дослідження, впродовж останнього півроку вдвічі збільшилась кількість респондентів (з 17,5% у жовтні до 35,2% в лютому), які характеризують свій матеріальний стан як: «ледь зводимо кінці з кінцями, іноді не вистачає на їжу». Ще майже третині українського суспільства (36,5%) на їжу вистачає, але купівля одягу та взуття викликає труднощі. Дозволити собі купувати все необхідне, за винятком цінних речей, сьогодні можуть 22,9% українців, і цей показник зменшився порівняно з жовтнем минулого року (35,8%) у півтора рази.

Похвалитися тим, що не відчувають матеріальних труднощів, за винятком дуже дорогих покупок (автомобіль, нерухомість) можуть лише 3,2% українців (у жовтні 2008 р. – 5,1%). Тих, хто взагалі не відчуває жодних матеріальних труднощів, лише 1,1%.

14% українських родин зіткнулися із втратою роботи. Відповідаючи на запитання про наслідки економічної кризи, які відчули на собі респонденти або члени їхніх родин, 13,9% відзначили звільнення з роботи. Півроку тому цей показник дорівнював 3,9%.

Удвічі зросла і кількість тих, хто відзначив серед відповідей «зменшення зарплати» - з 9,6% у жовтні 2008 року до 20,1% в лютому. На такий наслідок кризи, як підвищення цін, вказують сьогодні 73% респондентів, на вимушену економію – 15,1%. Невеликий відсоток опитаних відзначили такі варіанти відповіді як зупинка підприємства, на якому працюють (5,7%), втрату заощаджень (5,3%) та перехід на неповний робочий день або тиждень.

За словами експертів інституту, українці переходять на дешеві продукти Сьогодні на продуктах харчування економлять 65,5% українців, а ще півроку тому на їжі економили 28,6% жителів України. Майже 70% зізнаються, що внаслідок зростання цін відмовились від звичних продуктів на користь більш дешевих (у тому числі 47,5% опитаних відмовились від більшості найменувань, а 20,8% відмовились лише від деяких позицій).

При цьому майже кожен п’ятий українець (19,5%) економить на лікуванні та медикаментах.

Майже утричі за півроку зріс відсоток тих, хто економить на сплаті рахунків за комунальні послуги – з 6,2% в жовтні минулого року до 17,6% в лютому.

Серед найбільших статей економії також одяг (44%), відпочинок та відпустка (21,3%), дозвілля та розваги (16,4%), зв’язок (12,1%), транспортні витрати (14,1%), побутова техніка (6,4%). Ні на чому не економлять сьогодні 6% опитаних. З дефіцитом продуктів харчування сьогодні вже зіткнулися 18,7% населення, ще 10% відзначають дефіцит медикаментів, 4% - дефіцит одягу та взуття.

Більшість же жителів України (66,1%) не відчувають дефіциту. Приблизно така ж кількість - 69,7% -не мають наміру робити продуктові запаси.

При цьому кожен другий житель України готовий вийти на вулицю з протестом. Особисту готовність вийти на вулицю і взяти участь в акціях громадської непокори висловили 46,7% респондентів. Згідно з дослідженням Інституту Горшеніна, проведеним наприкінці 2008 року, вийти на вулицю з протестом тоді були готові 15,7%, тобто за два місяці рівень соціальної напруги в державі зріс майже втричі.

Також експерти констатують погіршення психологічного клімату в українському суспільстві. Оцінюючи настрій оточуючих, дві третини респондентів (64,7%) охарактеризували його як песимістичний, 25,3% - в цілому як оптимістичний, 10% опитаних не змогли дати визначення настрою, що панує в суспільстві.

Дослідження «Пульс кризи» проводилось методом телефонного опитування з 24 по 28 лютого 2009 року в місті Києві. Згідно з випадковою вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1000 респондентів, які репрезентують доросле населення віком від 18 років. Квотами у вибірці були: вік і стать респондента. Похибка репрезентативності щодо об’єкту дослідження не перевищує +/- 3,4%.