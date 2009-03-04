У Криму пошкодили парк-пам`ятник садового мистецтва

За справу взялася прокуратура

Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура заявляє про пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду - Сакського курортного парку. Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівникам підприємств, які організували на території парка будівництво кафе, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.252 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду. Збитки склали 57,5 тисяч гривень. Окрім того, прокуратурою опротестовані рішення виконкому Сакської міськради та інспекції ДАБК Криму, якими було дозволено будівництво в парку-пам`ятнику садового мистецтва.

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