У Криму пошкодили парк-пам`ятник садового мистецтва
16:48, 04 березня 2009Крым
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За справу взялася прокуратура
Сімферопольська міжрайонна природоохоронна прокуратура заявляє про пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду - Сакського курортного парку.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, керівникам підприємств, які організували на території парка будівництво кафе, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.252 Кримінального кодексу України – зловживання службовим становищем, пошкодження об`єкту природно-заповідного фонду.
Збитки склали 57,5 тисяч гривень.
Окрім того, прокуратурою опротестовані рішення виконкому Сакської міськради та інспекції ДАБК Криму, якими було дозволено будівництво в парку-пам`ятнику садового мистецтва.
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