Мера кримського міста Судак оштрафовано через інваліда війни

Голову Судацької міської ради притягнуто до адміністративної відповідальності за те, що два місяці, регулярно збираючись на сесії, депутати міськради не розглядали протест прокурора, в якому він вимагав відновити в черзі на отримання житла інваліда Великої Вітчизняної війни.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, після вісімнадцятирічного стояння в квартирної черзі інвалід війни не знайшов себе в списках черговиків.

«Виконком Судацької міськради просто викреслив ветерана зі списків, вирішивши для себе, що черговик вибув з регіону. Проти вироку «виїхав» громадянин нічого зробити не зміг, і в його інтересах виступила прокуратура. Чиновники замість того, щоб, як вимагає закон, у десять днів виправити помилку, тягнули з розглядом прокурорського протесту», - йдеться у повідомленні.

На думку суду, несвоєчасний розгляд вимог прокурора підпадає під ознаки складу правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). За це правопорушення міського голову Андрія ДЕМЕНТЬЄВА оштрафовано.

Цим же рішенням суд на підставі матеріалів КРУ визнав мера винним в нецільовому використанні бюджетних коштів, за що його, згідно з КУпАП, покарано «рублем». Сума штрафу в повідомленні прокуратури не вказується.